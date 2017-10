Groningen Ombudsman noemt opkoopregeling Groningse huizen 'niet eerlijk' De regeling waarmee onverkoopbare woningen in het gaswinningsgebied aan de overheid worden verkocht, is volgens de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen 'niet eerlijk'. Zo zou veel onduidelijkheid bestaan over de selectiecriteria van het zogeheten 'Koopinstrument'.