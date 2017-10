Stilteplek bij Hanzehogeschool voor overleden 21-jarige student

De toedracht van zijn overlijden is nog steeds niet duidelijk.

Beenen groeide op in de stad Groningen en studeerde aan de Academie voor Gezondheidsstudies. Eerder zat hij op het Maartenscollege in Haren. Beenen was naast zijn studie erg actief. Zo was hij voorzitter van de Raad van Advies van studievereniging Exploratio en zat hij in de medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool.

Steun

Op zijn school is met ontsteltenis gereageerd op het overlijden van de student. Studenten kunnen terecht in de stilteplek. Ook kunnen ze voor steun naar hun studieloopbaanbegeleider. Een feestelijke propedeuse-uitreiking op de opleiding van Beenen is uitgesteld.

De politie doet nog steeds onderzoek naar de dood van de student. Zo willen ze weten of het om een noodlottig ongeval gaat of om mogelijke zelfdoding. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor een misdrijf. Het lichaam van de student is nog niet vrijgegeven.

Bloemen

Intussen groeit de bloemenzee bij het Herewegviaduct. Eerder kwamen daar familieleden en vrienden bij elkaar om Beenen te herdenken.