Doodsoorzaak 21-jarige man Groningen nog onbekend

Groningen Raadsman ontvangt meer klachten over schadeafhandeling CWV De Onafhankelijke Raadsman heeft in de eerste helft van dit jaar meer dan honderd klachten binnengekregen over de schadeafhandeling in Groningen. Hierin is een aanzienlijke groei te zien van het aantal klachten over de communicatie van het Centrum Veilig Wonen (CVW).