'Groninger ondernemer neemt initiatief voor grootste hardloopwedstrijd ter wereld'

Groningen Winkelleegstand Groningen met vijftig procent gedaald ten opzichte van 2016 De leegstand in Groningen is met vijftig procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. In april 2016 was de leegstand nog 11,2 procent, in april 2017 was dit met de helft gedaald tot 5,6 procent.