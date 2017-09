Wat is er dit weekend allemaal te doen in Groningen?

Wat dacht je van het Wijnfestival en een dampende vrijdagavondborrel? Of ga je toch liever naar het Noord Nederlands Orkest? De Groningse redactie zette een aantal uitgaanstips op een rijtje.

Vrijdag

CLUB40+

De afterwork-borrel die overgaat in een steamy dancefloor. Dat is CLUB40+ in DOT Groningen. Je kunt tot ongeveer 1.00 uur terecht in deze Groningse hotspot. Of het nou gaat om soul, funk, disco of house: alles komt voorbij. En natuurlijk kun je bij DOT ook prima een hapje eten, zodat je de hele avond door kunt.

Vrijdag

Openingsconcert NNO

Het Noord Nederlands Orkest opent vrijdagavond het seizoen met een groots concert met werken van Rossini, Tsjaikovski en Moessorgski. In De Oosterpoort kun je rustig achterover leunen en genieten van Wilhelm Tell van Rossini, de Schilderijententoonstelling van Moessorgski en andere klassieke werken.

Vrijdag t/m zondag

Wijnfestival 2017

Liefhebbers van een goed glas wijn moeten dit weekend in de Der Aa-kerk zijn. Want na het grote succes van vorig jaar vindt daar de tweede editie van het Wijnfestival Groningen plaats. Verschillende wijnhandelaren staan er met hun beste wijnen. Voor muntjes kun je er een glas proeven en vertellen de wijnexperts je alles over de herkomst van de wijn.

Zaterdag

Straatfeest Oosterkwartier

Trotseer de regen en kom naar het Oosterkwartier voor een straatfeest. De Oosterstraat, de Carolieweg en de Gelkingestraat bundelen de krachten en verzorgen op zaterdag diverse activiteiten, muziek en een grote braderie. Er zijn workshops, ook voor kids, en rond 15.30 uur is er een straatparade. Hoogtepunt is ook het optreden van de Koningsband bij Brownies and Downies.

Zaterdag en zondag

Leef Event

In MartiniPlaza vindt Leef Event plaats. Tijdens deze gezonde tweedaagse kom je alles te weten over gezond, actief, ontspannen en puur. Want gezond leven, dat is veel meer dan alleen gezond eten, zo blijkt.

Zondag

Wonen in Groningen

De donkere dagen zijn in aankomst en dat is het moment om je huis weer wat gezelliger te maken. Tijdens het festival Wonen in Groningen zetten zeventien stad-Groningse woonwinkels hun deuren wagenwijd open. In elke zaak is ook iets bijzonders te doen. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij Cookinglife, De Kaaskop, Laif en Nuver, O’42 Interieur en andere winkels.​