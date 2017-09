'Aardwarmteproject Groningen loopt half jaar vertraging op'

Dit heeft het college in Groningen woensdag besloten, meldt het Dagblad van het Noorden.

Het besluit komt na een eerder waarschuwingssignaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). In een brief adviseerde de SodM terughoudend te zijn met het ontwikkelen van het project.

De gemeente Groningen en het Waterbedrijf willen circa 10.000 woningen in Groningen verwarming geven met water uit een warmwaterbron van drie kilometer diepte.

Project

Betrokken wethouder Mattias Gijsbertsen heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de vertraging. Hij verwacht dat het project alsnog doorgaat, zegt hij tegen RTV Noord.

Het initiatief voor de aardwarmte werd in 2014 gelanceerd door gemeente Groningen en Waterbedrijf - verenigd in WarmteStad. In juli werd het project gestart aan de westkant van Groningen.

Het is nog niet duidelijk wat de kosten van de vertraging zullen zijn. Als de uitkomst van het vertraagde onderzoek negatief is, zullen deze hoger zijn omdat er een alternatief gezocht moet worden, meldt het Dagblad van het Noorden. Het is ook een optie om nu alvast een alternatief voor aardwinning te zoeken. Hierover beslist de raad in oktober.