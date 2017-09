Onderzoek naar Groningse constructies na instorten parkeergarage Eindhoven

De garage in aanbouw begaf het door een constructiefout, zo liet bouwer BAM maandag weten.

De vloerplaten bleken niet stevig genoeg. Door het warme weer ontstonden er scheuren, waardoor een groot deel van de garage instortte.

De in Eindhoven gebruikte constructie is echter ook elders toegepast door BAM. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft daarom aan de gemeentes gevraagd om deze gebouwen in kaart te brengen.

Groninger Forum

In Groningen bouwt BAM ook het nieuwe Groninger Forum. Zelf zegt de bouwer dat er geen reden is tot ongerustheid over het instorten van andere constructies.

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf wordt er in Groningen hard gewerkt aan het onderzoek. Wel denkt de wethouder dat de parkeergarage onder het Forum mogelijk een andere constructie heeft, omdat die ondergronds is.