TBS’er op verlof valt vrouw aan bij Mesdag-kliniek

Volgens een woordvoerder van de politie werd het slachtoffer zondagavond aangevallen in het Sterrebos, nabij de Hereweg en op een steenworp afstand van de Van Mesdag-kliniek.

"Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een zedendelict, maar verder onderzoek moet uitwijzen of dat inderdaad het geval is", aldus de politiewoordvoerder.

Aanhouding

Niet lang na het incident werd in de Van Mesdag-kliniek een 41-jarige patiënt aangehouden. De kliniek meldt op zijn website dat hij wordt verdacht van het plegen van een geweldsmisdrijf tijdens zijn onbegeleid verlof.

"We zijn erg geschrokken van dit incident en leven mee met het slachtoffer", aldus de leiding van de TBS-kliniek. "Om te beoordelen of we mogelijk signalen hebben gemist, is er een onderzoek gestart om te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren."