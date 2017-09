Opnieuw storing bij Gerrit Krolbrug

Groningen Maandag meer duidelijkheid over duur stremming Gerrit Krolbrug Rijkswaterstaat zal na het weekend duidelijheid kunnen geven over de duur van de afsluiting van de Gerrit Krolbrug in Groningen. Vrijdagavond raakte de brug beschadigd bij een aanvaring door een schip en sindsdien is de brug afgesloten voor autoverkeer.