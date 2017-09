'Kamp: alle huizen binnen vijf jaar versterkt in aardbevingsgebied Groningen'

Dit meldt RTV Noord. De vertrekkende minister Kamp bezocht woensdag voor de laatste keer Groningen in zijn rol als bewindsman.

Vorige week werd bekend dat de inspectie van de panden in het aardbevingsgebied ernstig achterloopt. Ondanks de problemen denkt Kamp dat de versteviging binnen vijf jaar gerealiseerd moet kunnen zijn.

Inspecties

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders, bevestigde het achterlopen van de inspecties aan NU.nl. Pas een derde van de voor dit jaar gestelde doelen is gehaald.

Belangenvereniging het Groninger Gasberaad vroeg daarom vrijdag om opheldering aan Kamp. "De minister heeft herhaaldelijk beloften gedaan over het tempo van de versterking. We willen weten hoe dit daadwerkelijk geborgd kan worden."

Gaswinning

De aardbevingen worden veroorzaakt door de gaswinning in Groningen. Dit heeft in sommige gevallen schade aan de huizen als gevolg. Twee jaar geleden werd daarom in kaart gebracht welke gebouwen extra verstevigd moesten worden.

Minister Kamp besloot in april de gaswinning, die nu op 24 miljard kuub per jaar ligt, per 1 oktober met 10 procent te verlagen.