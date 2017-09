Geen strafrechtelijk onderzoek naar Vindicat na incident sushirestaurant

Dat bevestigt een woordvoerder van burgemeester Peter den Oudsten woensdag.

De studenten hebben - zo is vastgesteld in politieonderzoek - tijdens een feest schade toegebracht aan het restaurant in de stad. Het restaurant ontkent dit echter stellig en heeft ook geen aangifte gedaan. Uit het politieonderzoek is verder ook niet gebleken dat zich ernstige strafbare feiten hebben voorgedaan.

Website Sikkom berichtte eerder dat, tijdens een feest op 3 september, het sushirestaurant zou zijn beschadigd. Getuigen meldden aan de website dat leden van de studentenvereniging tegen muren plasten, personeel schoffeerden en met glazen gooiden. Dit is destijds door onder andere NU.nl overgenomen.

Uit het onderzoek is wel gebleken dat het etentje 'behoorlijk uit de hand is gelopen'. "Maar het onderzoek van de politie geeft geen aanleiding tot strafrechtelijk onderzoek", aldus de woordvoerder.

Aangifte

Het restaurant ontkende opvallend genoeg dat er sprake was van dergelijke praktijken. De tweehonderd aanwezige studenten hadden volgens de woordvoerder namens de eetgelegenheid alleen voor geluidsoverlast gezorgd.

Burgemeester Peter den Oudsten zei in een persconferentie woensdag dat hij vindt dat het restaurant 'er verstandig aan doet wel aangifte te doen'.

Bestuursbeurs

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool betalen, naar aanleiding van het incident in het restaurant, dit jaar nog geen bestuursbeurs aan Vindicat.

Het gaat volgens de RUG en de Hanzehogeschool om een totaalbedrag van 33.315 euro. Aan het eind van dit jaar zal worden bekeken of de huidige bestuursleden alsnog aanspraak kunnen maken op deze financiële tegemoetkoming.

Bangalijst

Het studentencorps uit Groningen is het afgelopen jaar meerdere malen onder vuur komen te liggen. Zo was er onder meer een incident waarbij een lid van Vindicat tijdens een ontgroening op het hoofd van een aspirant-lid was gaan staan.

Ook circuleerde een zogeheten 'bangalijst', waarop vrouwen een cijfer kregen voor hun kwaliteiten in bed. Door deze incidenten moest Vindicat aan strenge voorwaarden voldoen om nog accreditatie te krijgen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool.

Zo moeten incidenten als seksuele intimidatie, fysiek geweld en vernedering uitgebreid geregistreerd worden.