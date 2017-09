Koning staat in troonrede stil bij gaswinning Groningen

Volgens de koning is de gaswinning in Groningen in deze kabinetsperiode met meer dan de helft gereduceerd. Per 1 oktober wordt die productie verder teruggebracht.

"Maar er is meer nodig om recht te doen aan de getroffen Groningers", vertelt hij in de Ridderzaal in Den Haag. "Een schadefonds en een nieuw schadeprotocol zijn in voorbereiding. De regering realiseert zich dat de grote zorgen van de mensen die wonen in het aardbevingsgebied in Groningen niet zomaar zijn weggenomen."

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen zelf tijdens Koningsdag 2018 een bezoek aan de stad Groningen.