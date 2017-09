Winkelleegstand in Groningen afgenomen

In 2016 bedroeg de winkelleegstand in de stad Groningen nog 11,2 procent, tegenover 5,6 procent in 2017.

Dat blijkt uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op basis van cijfers van onderzoeksbureau Locatus.

Landelijk gezien werd op 1 april van dit jaar, de officiële meetdatum, 2,8 miljoen vierkante meter aan winkeloppervlakte niet gebruikt. Dit komt neer op 9,2 procent van de totale ruimte die bedoeld is voor detailhandel.

Daling

Het is voor het eerst sinds 2007 dat de winkelleegstand in Nederland landelijk gezien is gedaald. Vorig jaar bedroeg de winkelleegstand nog 10,2 procent.

Op regionaal niveau zijn er grote verschillen zichtbaar. Met name buiten de Randstad zijn er gebieden met veel leegstand.