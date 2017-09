Bejaarde man zwaargewond bij brand in zorginstelling Groningen

Volgens een woordvoerder van het zorgcentrum had de kleding van de man vlam gevat.

Het personeel vond de man nadat het rookalarm was afgegaan. Personeel was binnen twintig seconden bij de man, maar toen stond zijn kleding al in de brand. De bejaarde man is in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De woordvoerster denkt dat een brandende sigaret mogelijk de oorzaak is van de brand. "Daar lijkt het nu wel op", zegt ze. "Ik kon zelf geen andere brandplekken in de ruimte zien."



Het slachtoffer woonde alleen in zijn appartement op de vierde etage van het pand. Dat appartement huurde hij. Zijn familie is op de hoogte gebracht. De andere bewoners en het personeel van het centrum zijn erg geschrokken Voor hen is nazorg geregeld.