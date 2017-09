Minister Kamp praat woensdag in Groningen over gaswinning

De minister bezocht Groningen voor het laatst in mei. Hij liet toen al doorschemeren dat hij door de moeilijke formatie waarschijnlijk nog wel eens naar Groningen zou komen.

Kamp gaat in gesprek met bestuurders en maatschappelijke organisaties. Ze hebben het onder andere over de hoogte van de gaswinning. Jaarlijks wordt bekeken of het nodig is om de hoogte van de gaswinning aan te passen.

Laatste keer

Omdat de kabinetsformatie vordert, is dit waarschijnlijk de laatste keer dat Kamp naar Groningen komt. In een volgend kabinet is hij niet meer beschikbaar.