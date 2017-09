Cruiseschip World Dream arriveert maandag in Eemshaven

De World Dream zet zondag al koers vanuit de Meyer Werft in Papenburg, zo meldt het Dagblad van het Noorden.

De weersvoorspellingen zijn voor die dag ideaal. Het schip moet namelijk achterwaarts over de smalle Eems richting de Noordzee varen. Het is zelfs nodig om een brug te verwijderen en het waterpeil over een afstand van dertig kilometer met een meter te verhogen.

De Meyer Werft houdt nog wel een slag om de arm, want als het weer omslaat blijft de World Dream aan de kade. Het is bij harde wind te gevaarlijk.

World Dream

De World Dream is gebouwd in opdracht van de Aziatische rederij Dream Cruises. Het schip gaat vooral in Azië varen. De afbouw vindt plaats in de Eemshaven. Het schip wordt wel formeel overgedragen in Bremerhaven.

Het schip is 335 meter lang en veertig meter breed. Er kunnen zo’n 3400 passagiers verblijven op achttien etages. Het schip kost ongeveer 800 miljoen euro.