Koningspaar viert Koningsdag 2018 in Groningen

Dat is donderdag bekendgemaakt op een persconferentie in het stadhuis van Groningen.

Burgemeester Peter den Oudsten en Commissaris van de Koning René Paas reageren zeer verheugd op het bericht. Het wordt de derde keer dat Willem-Alexander en Máxima een bezoek brengen aan Groningen. In 2004 vierde het paar Koninginnedag in de stad. In 2013 kwamen ze op het eerste officiële bezoek.

"We vinden het fantastisch dat we ze weer mogen verwelkomen", aldus Den Oudsten en Paas. Volgens de burgemeester gaan 'Groningen en ommeland' zich gezamenlijk presenteren. Mogelijk krijgt de aardbevingskwestie een plaats in het programma, maar dat is nu nog niet te zeggen, zei Paas.

Organisatie

De komende maanden zal de gemeente aan de slag gaan met de organisatie van Koningsdag 2018. "Het programma zal tot stand komen in samenspraak met een groot aantal organisaties", laat de gemeente weten.

De Rijksvoorlichtingsdienst maakt kort voor Koningsdag bekend welke leden van het Koninklijke Huis ook naar de stad komen.

Dit jaar brachten de Oranjes een bezoek aan Tilburg tijdens Koningsdag. De koning vierde toen zijn vijftigste verjaardag.