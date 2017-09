Asbest aangetroffen op auto parkeergarage Holland Casino

Dit meldt een woordvoerder van de gemeente Groningen aan NU.nl. De auto zal daarom in de parkeergarage blijven staan. Een bergingsbedrijf is donderdag begonnen met het bergen van de auto's uit de parkeergarage.

De voertuigen die het makkelijkst te verwijderen waren, zijn 's ochtends weggesleept. De auto's die later naar buiten komen zijn er slechter aan toe. Er is waterschade en roetschade te zien.

De gemeente was op de dag na de brand op de hoogte van de aanwezigheid van asbest in het casino. Het asbest is rondom het gebouw verwijderd, maar door het instortingsgevaar in de parkeergarage kon daar nog niet geruimd worden.

Verzekeraar

Nadat de voertuigen donderdag uit de garage zijn gehaald, gaan ze naar een bergingsbedrijf Poort aan de Kerkstraat. Eigenaren kunnen een afspraak maken om hun auto te bekijken. Ook hebben ze allemaal een brief gekregen waarin staat hoe ze contact kunnen krijgen met hun verzekeraar.

De verzekeraars gaan kijken hoe groot de schade is per auto. Als er geen of nauwelijks schade is, dan kunnen de eigenaren weer snel beschikken over hun voertuig.

Brand

De brand in het Holland Casino werd zondag 27 augustus rond 7.00 uur ontdekt. Een hotel en enkele studentenwoningen werden ontruimd.

Pas twee dagen na het doven van de brand konden de laatste bewoners weer terugkeren naar hun huizen.