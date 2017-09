Veel belangstelling voor proef met spitsmijden voor studenten

De inschrijving voor het experiment is nu al succesvol te noemen, hoewel studenten zich nog tot maandag kunnen aanmelden.

Studenten komen in aanmerking voor het experiment als ze een weekOV hebben, waarmee ze de hele dag gratis kunnen reizen. Die OV-kaart ruilen ze in voor een kaart waarmee ze niet alleen in het weekend gratis kunnen reizen, maar ook doordeweeks buiten de ochtendspits. Tijdens de spits reizen ze met korting of pakken ze de fiets.

Met de test hoopt Groningen Bereikbaar samen met de vervoersbedrijven dat het tijdens de spits rustiger wordt in treinen en bussen.

Zuidelijke ringweg

Dat is belangrijk, want de komende jaren wordt er hard gewerkt aan de zuidelijke ringweg en het is de verwachten dat de drukte ook in het openbaar vervoer toeneemt. De proef moet leiden tot een betere bereikbaarheid van de stad Groningen.



Het experiment wordt ondersteund door scholen, die ook kijken of roosters kunnen worden aangepast, zodat de studenten straks zoveel mogelijk de spits mijden.

Vijfhonderd plekken

In totaal kunnen vijfhonderd studenten meedoen met de proef. Er zijn nog een aantal plekken over. Inschrijven kan nog tot maandag. Nog deze maand horen de studenten of ze zijn geselecteerd. ​