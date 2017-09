Groningen Bruggen niet bediend en kunstwerk ontmanteld vanwege storm In de provincie Groningen geldt sinds 11.00 uur code geel vanwege harde wind. Als gevolg van de storm worden bruggen over het Reitdiep en de sluis in Lauwersoog voorlopig niet bediend. Ook is een deel van het kunstwerk van kunstenaar Rob Sweere, op de Noorderdijk in Noordpolderzijl, woensdagochtend in allerijl ontmanteld vanwege de harde wind.