Bruggen in Groningen tijdelijk niet bediend door herfststorm

Ook is een deel van het kunstwerk van kunstenaar Rob Sweere, op de Noorderdijk in Noordpolderzijl, woensdagochtend in allerijl ontmanteld vanwege de harde wind.

Het kunstwerk maakt deel uit van de Kunstroute Kerstvloed 1717. Sweere werd dinsdagavond op zijn vakantieadres opgeroepen om voorzorgmaatregelen te nemen om zijn kunstwerk te beschermen. "We hebben contact opgenomen met Rob Sweere met het oog op de naderende storm", legt Merijn Vrij, curator van de Kunstroute uit.

"Woensdagochtend zijn, in samenwerking met sluiswachter Jan Schoonveld, de grootste windvangende elementen van het kunstwerk gehaald om mogelijke schade te voorkomen." De onderdelen worden tijdelijk in de buurt opgeslagen. Ook bij de andere kunstwerken wordt een oogje in het zeil gehouden.

Natuurramp

Sweere plaatste zijn kunstwerk Exploded View speciaal voor de expositie Kerstvloed 1717, die stilstaat bij de kracht van water, toen en nu, ter nagedachtenis van de grootste natuurramp van Nederland afgelopen vier eeuwen. Er zijn momenteel zestien kunstwerken langs de Noord-Groningse kust te bewonderen. Het kunstwerk van Rob Sweere staat op de Noorderdijk bij de voormalig sluiswachterswoning in Noordpolderzijl.

Het kunstwerk wordt na de storm weer in ere hersteld. Mocht het voorlopig blijven stormen, dan wordt er gekeken naar een oplossing voor de gehele kunstroute. De bezoekers van de kunstroute worden gewaarschuwd de route en de kunstwerken vandaag op eigen risico te bezoeken. De kunstroute is nog te zien tot en met 1 oktober.

Code geel

In de provincie Groningen gold woensdag sinds 11.00 uur code geel vanwege harde wind. In vier provincies in Nederland was code oranje afgegeven.