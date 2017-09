Bestuursbeurs studentenvereniging Vindicat opgeschort na incidenten

Dit meldt Stijn Derksen, oud-voorzitter van Vindicat, aan NU.nl.

De studentenvereniging kwam de afgelopen week negatief in het nieuws, onder andere door een incident in restaurant Sushi Mall. Het restaurant meldde dat er alleen geluidsoverlast was, maar volgens getuigen in het restaurant misdroegen de leden van Vindicat zich tijdens een feest op 3 september.

De politie bevestigt die avond te hebben gereageerd op een melding van geluidsoverlast. "Het onderzoek loopt nog en verschillende getuigen worden gehoord. Er is tot op heden geen aangifte binnengekomen."

De Groningse burgemeester Peter den Oudsten heeft bij de politie aangedrongen op het doen van een onderzoek. "Dat komt omdat er nog zoveel onduidelijkheden over het incident zijn. Iedereen heeft veel behoefte aan een feitenrelaas", aldus zijn woordvoerder.

Gedragscode

De onderwijsinstellingen laten dinsdag in een reactie weten dat, hoewel het feitenonderzoek naar het incident nog loopt, de gebeurtenissen niet stroken met de gedragscode en de gewenste cultuurverandering binnen de studentenvereniging. Daarom betaalt het dit jaar geen beurs waar de bestuurders van Vindicat normaal aanspraak op kunnen maken.

Het gaat volgens de RUG en de Hanzehogeschool om een totaalbedrag van 33.315 euro. Aan het eind van dit jaar zal worden bekeken of de huidige bestuursleden alsnog aanspraak kunnen maken op deze financiële tegemoetkoming.

Sletbokaal

Eerder deze maand was er ook een incident betreffende Aegir, een dochtervereniging van het studentencorps. Een lid hiervan had een seksistisch artikel in verenigingsblad De Ster geplaatst, waarin een meisje een Slet van de Zomer-Bokaal kreeg 'uitgereikt'.

Vindicat schorste de roeivereniging Aegir een jaar lang. De RUG noemde de publicatie 'vrouwonvriendelijk en verwerpelijk'.

Incidenten

Het studentencorps uit Groningen is het afgelopen jaar meerdere malen onder vuur komen te liggen. Zo was er onder meer een incident waarbij een lid van Vindicat tijdens een ontgroening op het hoofd van een aspirant-lid was gaan staan.

Ook circuleerde een zogeheten 'bangalijst', waarop vrouwen een cijfer kregen voor hun kwaliteiten in bed. Door deze incidenten moest Vindicat aan strenge voorwaarden voldoen om nog accreditatie te krijgen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool.

Accreditatie

De gesprekken over de accreditatie kunnen, wat betreft de onderwijsinstellingen, nog steeds gevoerd worden. "Vindicat moet wel meer dan ooit aantonen dat ze onacceptabel gedrag van leden wil voorkomen", aldus de RUG en de Hanzehogeschool.

Volgens Derksen vinden de gesprekken over de accreditatie in augustus 2018 plaats.