NCG heeft 32 moeilijk verkoopbare panden opgekocht

Dat blijkt uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden (DvhN), dat zich baseert op gegevens van het Kadaster.

De NAM heeft 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opkopen van moeilijk verkoopbare woningen. Het gaat dan om mensen die elders in Nederland een baan hebben gevonden en hun woning niet kwijtraken. Of bewoners die naar een verpleeghuis moeten. In alle gevallen geldt dat de verkoop van hun woning helemaal is vastgelopen.

Rensemaheerd

De NCG selecteert de huizen die door de stichting worden opgekocht met het NAM-geld. Inmiddels is al meer dan de helft van het geld besteed. Een groot deel van de miljoenen is besteed aan de koop van de 16e-eeuwse woonboerderij Rensemaheerd in Kantens en een herenboerderij uit 1856 in Schildwolde. Beide panden kosten samen 1,1 miljoen euro.

Uit het onderzoek van het DvhN blijkt ook dat er nog negen overeenkomsten ergens bungelen tussen handtekening en definitieve overdracht.

Laatste optie

De NCG onderzoekt nog wat er met de panden gaat gebeuren. Mogelijk dat die worden ingezet als wisselwoning, voor het tijdelijk huisvesten van bewoners die hun huis uit moeten omdat die wordt versterkt. Ook wordt gekeken of sommige panden alsnog kunnen worden verkocht. Sloop zou de laatste optie zijn.