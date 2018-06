Griekenland definitief uit Europees noodprogramma

De Eurogroep en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vinden dat Griekenland na acht jaar weer financieel op eigen benen kan staan. Het land krijgt een buffer van 15 miljard euro mee en schuldverlichting op langere termijn. De schuld wordt verlicht door looptijden van leningen met tien jaar te verlengen en zo'n 5 miljard euro in vervroegde aflossingen te steken.

De maatregelen moeten privé-investeerders voldoende vertrouwen geven om weer met Griekenland in zee te willen gaan.

Griekenland zal een aantal jaar onder verhoogde surveillance blijven om te zorgen dat het niet van het rechte pad afdwaalt of dat het maatregelen terugdraait. Het land zal vier keer per jaar worden gecontroleerd.

Afgewogen pakket

Na afloop sprak minister Wopke Hoekstra van Financiën over een afgewogen pakket. "Het land heeft spijkerhard gewerkt en indrukwekkende stappen gezet. Meer dan we twee of drie jaar geleden voor mogelijk hielden", aldus minister Hoekstra.

Sinds 2010 heeft Griekenland 273,7 miljard euro aan gunstige leningen. Daarvan is 241,6 euro afkomstig van de eurolanden en 32,1 van het IMF. In ruil daarvoor moeten de Grieken zwaar bezuinigen en vergaande hervormingen doorvoeren in onder meer hun belastingstelsel, pensioensysteem en de gezondheidszorg.

Volgens minister Hoekstra is van het derde steunprogramma, waarvan 86 miljard euro aan gunstige leningen van het Europese noodfonds ESM beschikbaar was, uiteindelijk 20 miljard niet gebruikt.