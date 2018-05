Griekse premier Tsipras treedt af

Dat zei Tsipras donderdag tijdens een televisietoespraak.

Tsipras zal zijn ontslag donderdag indienen bij de president van Griekenland. Een opperrechter moet vervolgens een interim-regering gaan leiden.

"Het huidige parlement kan geen meerderheid of een regering van nationale eenheid bieden", zei Tsipras donderdagavond bij zijn aftreden.

Video: Griekse Premier Tsipras bevestigt ontslag

Verkiezingen

De geruchten over vervroegde verkiezingen klonken al langer. "De verkiezingen komen, zo hoor ik", zei minister van Financiën Euklides Tsakalotos donderdagmiddag nog in het parlement.

De nieuwe minister van Energie, Panos Skourletis, had al eerder aangedrongen op een nieuwe gang naar de stembus.

Tsipras moet flink bezuinigen en hervormen om de noodsteun te krijgen die Griekenland nodig heeft om het hoofd boven water te houden. Maar daar is veel verzet tegen in zijn eigen Syriza-partij. Met de verkiezingen wil Tsipras afrekenen met die rebellen. Hij hoopt vooral een nieuw mandaat te krijgen voor zijn maatregelen, aldus Griekse media.

Verplichtingen

Het is cruciaal dat Griekenland zich aan de verplichtingen aan Europa houdt. Dat heeft eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem gezegd in een reactie op de vervroegde verkiezingen in Griekenland en het aftreden van premier Tsipras donderdag.

"Ik herinner me de brede steun van het Griekse parlement voor het nieuwe programma en hervormingspakket en ik hoop dat de verkiezingen zullen leiden tot nog meer steun in het nieuwe Griekse parlement", aldus Dijsselbloem. "Hopelijk zullen de verkiezingen relatief snel plaatsvinden, zodat Griekenland belangrijke stappen kan zetten in oktober, zoals de bedoeling was."

Syriza

Premier Tsipras leidt de linkse partij Syriza. Hij sloot onlangs een omstreden akkoord met de schuldeisers over bezuinigingen in ruil voor financiële steun. Hij kreeg de steun van het parlement, dankzij de oppositie. Tientallen parlementsleden van zijn eigen partij stemden tegen het akkoord.

Binnen de Europese Commissie is verheugd gereageerd op de aankondiging. Volgens Martin Selmayr, de rechterhand van voorzitter Jean-Claude Juncker, kunnen vroege verkiezingen gunstig uitpakken voor de in Griekenland omstreden Europese steunprogramma's. "Het kan een manier zijn om meer steun te krijgen voor het stabiliteitsplan", meldt Selmayr op Twitter.

Video: Grieken opnieuw naar de stembus na aftreden Tsipras