Inwoners van Tynaarlo met krappe beurs mogen gratis naar de kermis

Inwoners van het Drentse Tynaarlo met een krappe beurs mogen volgende maand gratis naar de kermis op de Zuidlaardermarkt. De gemeente vindt het belangrijk dat ook zij op pad blijven gaan om contact met anderen te houden.

"Voor veel inwoners van onze gemeente is de kermis het hoogtepunt van de Zuidlaardermarkt. Met deze actie zorgen we dat alle ouders en kinderen daar van kunnen genieten", meldt wethouder Jelbrich Peters op de website van de gemeente.

Zo'n 1200 huishoudens die eerder de energietoeslag van de gemeente kregen, krijgt een brief thuisgestuurd met het aanbod. Iedereen die in aanmerking komt, krijgt tien muntjes om te besteden aan bijvoorbeeld de botsauto's, het touwtjetrekken of de oliebollenkraam.

Het geld voor de kermismuntjes komt uit een speciaal crisisfonds van de gemeente dat mensen moet wapenen tegen de hoge inflatie en energiekosten. In die pot zit in totaal een half miljoen euro. Hoeveel daarvan naar de kermis gaat, kon een gemeentewoordvoerder tegen RTV Drenthe nog niet zeggen. "Dat is nog niet berekend en wordt bepaald door de kermisexploitant. In ieder geval is er vanuit het crisisfonds genoeg budget beschikbaar."