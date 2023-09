Hiv-preventiepil vanaf volgend jaar voor grotere groep mensen beschikbaar

Vanaf volgend jaar augustus kunnen meer mensen gebruikmaken van de hiv-preventiepil PrEP. Volgens demissionair minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid laat de huidige proef met PrEP zien dat het middel "een belangrijke bijdrage levert aan het tegengaan van hiv".

Daartegenover staat dat de pil wel effect heeft. Het aantal hiv-diagnoses in Nederland daalt al langere tijd en daar heeft PrEP een rol in, schrijft Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. Zo werd maandag bekendgemaakt dat het aantal hiv-diagnoses in Amsterdam dit jaar flink is gedaald.