Vermiste pup na 5 jaar terug, klimaatdoel in zicht: goed nieuws van deze week

Doordat het negatieve nieuws NU.nl vaak domineert, sneeuwt het positieve nieuws soms onder. Daarom zetten we wekelijks vrolijk stemmende berichten op een rij. Dit keer onder meer een vondst op een maan van Jupiter, het klimaatdoel dat in zicht komt en een pup die na 5,5 jaar is teruggevonden.

Nederlands klimaatdoel in zicht (mits alles meezit)

Het Nederlandse klimaatdoel voor het jaar 2030 komt met de maatregelen van het demissionaire kabinet-Rutte IV een stap dichterbij. Voor het eerst denkt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat de CO2-uitstoot in 2030 mogelijk 55 procent is gedaald.

Met de huidige kabinetsplannen zou de uitstoot in 2030 met 46 tot 57 procent omlaaggaan, concludeert het PBL in de nieuwste doorrekening. Het wettelijke klimaatdoel van 55 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 is dus in zicht.

"Maar wel met een belangrijke kanttekening", zegt Jaco Stremler, hoofd van het PBL-klimaatonderzoek. "Dan moeten echt alle onzekere factoren positief uitvallen."

Vorig jaar kwam het PBL bij hetzelfde onderzoek nog op een uitstootvermindering van 41 tot 52 procent uit. Daar komt nu een flinke schep bovenop, dankzij de extra maatregelen die demissionair klimaatminister Rob Jetten afgelopen voorjaar presenteerde. Ook nieuwe regels van de EU zorgen voor extra uitstootbeperking.

We hadden vorig kwartaal meer geld te besteden ondanks alle prijsstijgingen

Nederlanders hadden in het tweede kwartaal 1,4 procent meer geld te besteden dan dezelfde maanden vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Het statistiekbureau houdt bij de berekening rekening met de grote prijsstijgingen van het afgelopen jaar.

Bij veel Nederlanders kwam vorig kwartaal meer geld binnen. Dat kwam deels doordat de beloning van werknemers gemiddeld met 7,9 procent steeg, maar ook doordat we iets meer uren werkten dan een jaar eerder. De uitkeringen stegen met gemiddeld 9,4 procent, onder meer doordat de pensioenen omhooggingen.

Daar stond tegenover dat we 8,4 procent meer kwijt waren aan belastingen en sociale premies. Verder zorgden ook de hogere prijzen ervoor dat ons besteedbaar inkomen wat minder hard steeg dan de lonen en uitkeringen.

James Webb-telescoop vindt 'essentieel onderdeel van leven' op maan Jupiter

Onderzoekers zijn enthousiast over een vondst op de maan Europa, een van de manen van de planeet Jupiter. De James Webb-telescoop vond daar koolstof, een belangrijke voorwaarde voor leven.

De James Webb-telescoop vond de koolstofdioxide in een specifieke regio op het ijsoppervlak van de ijsmaan. Die CO2 is afkomstig uit de oceaan die zich onder het kilometer dikke ijsoppervlak bevindt. De koolstof komt dus niet van een ingeslagen meteoriet.

"We denken dat we bewijs hebben dat de koolstof op Europa's oppervlak van de oceaan komt. Dat is niet zomaar iets. Koolstof is een essentieel onderdeel van leven", zei Samantha Trumbo, een onderzoeker van Cornell University.

Hoewel de vondst dus niet direct wijst op leven onder het dikke ijsoppervlak van de maan, laat het wel zien dat het een goede plek is om de zoektocht te beginnen.

