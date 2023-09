Aantal hiv-diagnoses in Amsterdam flink gedaald, mede door preventiepil

Het aantal nieuwe mensen met een positieve hiv-test in Amsterdam is sinds 2010 met zeker 79 procent gedaald. De afname is onder meer te danken aan preventiepil PrEP. "We zaten hier echt op te wachten."

In 2010 hoorden driehonderd mensen in Amsterdam dat ze met hiv waren besmet. In 2022 waren dit nog 62 mensen.

De cijfers zijn "geweldig nieuws", zegt een woordvoerder van Soa Aids Nederland. "We zaten echt te wachten op die scherpe daling. Dat is vooral het resultaat van het inzetten van hiv-preventiepil PrEP".

Ook de GGD Amsterdam schrijft de daling deels toe aan PrEP. Mensen kunnen die pil preventief slikken om te voorkomen dat ze worden besmet. Daar is steeds meer animo voor.

"We zijn ook sneller met het vinden van acute infecties en de directe behandeling ervan", zegt de GGD. Amsterdam streeft ernaar om in 2026 geen nieuwe hiv-infecties meer te registeren. Om dat doel te halen, wordt gefocust op het tegengaan van stigma's rond hiv en de kwetsbare positie van mensen met het virus.

Cijfers dalen al langere tijd

In heel Nederland zijn er zo'n 24.000 mensen met hiv. In 2010 waren er 1.181 nieuwe hiv-diagnoses, meldt Stichting hiv Monitoring (SHM) in samenwerking met Soa Aids Nederland. In 2021 kregen nog 427 mensen te horen dat zij hiv hebben. Dat is een daling van zo'n 64 procent.

De landelijke cijfers over 2022 komen in november. De woordvoerder van Soa Aids Nederland verwacht wel dat de cijfers in Amsterdam eenzelfde trend laten zien als die in de rest van Nederland. Maar een directe vergelijking is lastig, omdat maar ongeveer een derde van alle Nederlandse hiv-infecties uit Amsterdam komen.