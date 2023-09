Voor het eerst sinds 2012 meer witte neushoorns in Afrika, ook meer zwarte

Er zijn meer neushoorns in Afrika. Het aantal neushoorns steeg vorig jaar met 5,2 procent ten opzichte van 2021. Het gaat om ongeveer 23.300 neushoorns in totaal aan het eind van 2022. Zowel het aantal zwarte als witte neushoorns steeg.

Het aantal zwarte neushoorns steeg met 4,2 procent. Het aantal witte neushoorns met 5,6 procent. Dat laatste is bijzonder, want het is voor het eerst sinds 2012 dat het aantal witte neushoorns in Afrika toeneemt.

De International Union for Conservation of Nature (IUCN) meldt de cijfers. Volgens hen neemt het aantal witte neushoorns toe door een combinatie van natuurbescherming en initiatieven voor biologisch beheer.

De natuurorganisatie is opgelucht. "Door dit goede nieuws kunnen we voor het eerst in tien jaar een zucht van verlichting slaken", zegt Michael Knight. Hij is de voorzitter van de groep die zich binnen de IUCN specifiek met neushoorns in Afrika bezighoudt.

Het aantal neushoorns is de afgelopen decennia flink verminderd. Dat komt vooral door stroperij. Er wordt onder meer op de dieren gejaagd vanwege hun hoorns. Vooral in Azië was daar veel interesse voor, omdat sommige mensen geloven dat de hoorns geneeskrachtig zijn.

Vorig jaar meldde IUCN dat de illegale handel in de hoorns op het laagste punt in tien jaar tijd stond. Toch werden ook in 2022 nog 550 neushoorns gedood door stropers. Dat gebeurde vooral in Zuid-Afrika.