Doordat het negatieve nieuws NU.nl vaak domineert, sneeuwt het positieve nieuws soms onder. Daarom zetten we wekelijks vrolijk stemmende berichten op een rij. Dit keer een Amerikaan die uit de diepste grot van Turkije werd gered, een onderscheiding voor verzetsheld Jan Zwartendijk en opnieuw een energietoeslag voor de laagste inkomens.

Zieke Amerikaan na negen dagen uit diepste Turkse grot gered

De Amerikaan Mark Dickey, die door gezondheidsproblemen negen dagen in een diepe Turkse grot vastzat, is in de nacht van maandag op dinsdag gered.

Dickey, een ervaren grotverkenner, was met een collega de grot ingegaan om de gangen in kaart te brengen. Begin september kreeg hij last van maag-darmbloedingen en kon hij niet verder. Na meerdere bloedtransfusies werd Dickey op een brancard gelegd en naar buiten gedragen.

Dat was geen gemakkelijke opgave. De organisatoren spreken van "een van de grootste en ingewikkeldste reddingsacties ooit". Meer dan tweehonderd mensen waren erbij betrokken, onder wie Dickeys vrouw en reddingswerkers uit Hongarije en Kroatië.

'Nederlandse Schindler' krijgt hoogste onderscheiding voor het redden van duizenden Joden

Verzetsheld Jan Zwartendijk kreeg donderdag postuum de hoogste benoeming voor zijn verdiensten: de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon, in het goud. Zwartendijk redde tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden Joden in Litouwen.

Zwartendijk werkte in Litouwen voor Philips en was daar ook consul, een soort medewerker van de ambassade. In die rol zorgde hij ervoor dat zo veel mogelijk Joden de juiste papieren kregen om Europa uit te vluchten. Hij schreef meer dan tweeduizend visa uit, waarmee complete gezinnen het land konden ontvluchten.

Hij werd door zijn hulp ook wel de 'Nederlandse Schindler' genoemd, een verwijzing naar Oskar Schindler. Schindler hielp ook honderden Joden tijdens de Holocaust.

Gestolen schilderij Van Gogh in IKEA-tas teruggebracht: 'Tranen in de ogen'

Het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar dat in maart 2020 uit museum Singer Laren is gestolen, is teruggevonden. De bekende kunstdetective Arthur Brand is het kostbare werk van Vincent van Gogh op het spoor gekomen.

Brand was de afgelopen drie jaar actief bezig met de zoektocht naar het kunstwerk uit 1884. Eerder zei hij al er zeker van te zijn dat het schilderij in de onderwereld circuleerde.

Een paar weken terug kreeg Brand een appje van een anonieme persoon die beweerde over de Van Gogh te beschikken. Afgelopen maandag sprak hij met diegene af om het schilderij in ontvangst te nemen. Het Van Gogh-schilderij zat verpakt in een IKEA-tas. "We hadden de tranen in de ogen", zei Brand.

Nog meer nieuws om blij van te worden

