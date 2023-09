Amerikaan uit diepste grot van Turkije gered na enorme reddingsoperatie

De Amerikaanse Mark Dickey, die vanwege gezondheidsproblemen negen dagen vast zat in een grot in Turkije, is gered. Bij de reddingsoperatie waren meer dan tweehonderd mensen betrokken.

De veertigjarige Dickey, een ervaren grotverkenner, was met een collega de grot in gedaald om de gangen in kaart te brengen. Op 2 september kreeg de man last van maagdarmbloedingen. Na meerdere bloedtransfusies werd Dickey op een brancard vastgebonden en naar buiten gedragen, meldt de BBC.

Dat was geen gemakkelijke reddingsoperatie. De organisatoren spreken van "een van de grootste en meest ingewikkelde reddingsacties" ooit. Er waren meer dan tweehonderd mensen betrokken, onder wie Dickey's vrouw en reddingswerkers uit Hongarije en Kroatië.

Bij de operatie door de nauwe tunnels moeten op de smalste punten explosieven worden gebruikt om erdoor te komen. Dickey werd rond 00.30 uur lokale tijd bevrijd.

De man zat vast in de diepste grot in het zuiden van Turkije, het laagste punt van de Morca-grot ligt bijna 1,3 kilometer onder de grond.

De European Cave Rescue Association (ECRA), waaraan Dickey verbonden is als secretaris, noemt de Amerikaan een "bekende figuur in de internationale speleologische gemeenschap, een hoogopgeleide speleoloog en zelf een grotverkenner". Ook is hij instructeur voor organisaties die grotten helpen behouden in de Verenigde Staten.