Voedselprijzen dalen en ic's ongekend rustig: dit was het goede nieuws deze week

Het positieve nieuws sneeuwt soms onder. Daarom zetten we vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: seksuele geaardheid speelt in Duitsland geen rol meer als je bloed wilt geven en de prijzen van basisvoedsel zakken naar het laagste punt in ruim twee jaar.

Seksuele geaardheid speelt in Duitsland geen rol meer als je bloed wil geven

Duitsland versoepelde maandag de regels voor bloeddonaties door homoseksuele en biseksuele mannen. Seksuele oriëntatie en geslachtsidentiteit spelen geen rol meer als iemand bloed wil doneren.

Artsen schatten de risico's bij bloeddonaties voortaan op een andere manier in. Ze kijken daarbij naar het seksuele gedrag van mogelijke donoren. Iemand die in de afgelopen vier maanden 'risicovol' seks heeft gehad, mag vanaf deze week geen bloed meer geven, ongeacht zijn seksuele geaardheid.

Prijzen basisvoedsel zakken naar laagste punt in ruim twee jaar

Handelsprijzen voor basisvoedsel zoals graan, zuivel en vlees daalden in augustus naar het laagste punt sinds maart 2021. Dit komt onder meer door gunstige oogsten.

De daling kan voordelig uitpakken voor de prijs van onze boodschappen, al kan het even duren voordat we dat daadwerkelijk terugzien in de supermarkt.

Het is ongekend rustig op Nederlandse intensive cares

Enkele jaren waren er zorgen over het aantal plekken op de intensive cares van ziekenhuizen, maar nu is het zeldzaam rustig op diezelfde ic's. Dat schrijft de Volkskrant donderdag.

De relatieve rust past in een trend die al voor de coronaperiode zichtbaar was. In 2016 lagen er jaarlijks nog zo'n 85.000 patiënten op de intensive care, maar dat is inmiddels gedaald naar zo'n 65.000 patiënten.

31 'probleemjongeren' schoppen het via speciaal traject tot militair

240 probleemjongeren hebben de afgelopen twee jaar een speciaal traject gevolgd bij de Koninklijke Landmacht om hun leven op de rails te krijgen. 31 van hen hebben het daadwerkelijk tot militair geschopt, schrijft NPO Radio 1-podcast Het Misdaadbureau.

Het doel van de opleiding was niet om nieuwe militairen te werven, maar de jongeren aan een beter toekomstperspectief te helpen. Dat was nodig, omdat de probleemjongeren door een strafblad of een gebrek aan opleiding moeilijk aan de bak komen.

Naast de 31 jongeren die militair werden, bleven nog eens 136 jongeren door de opleiding op het rechte pad. Zij gingen weer naar school of vonden werk.

Nog meer nieuws om blij van te worden

En er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach:

Door een kind belandde 600 euro huurgeld van een gezin uit Rotterdam per ongeluk op de bodem van een ondergrondse container, maar door een speuractie van de buurt werd het geld gelukkig weer teruggevonden.

In DierenPark Amersfoort is een geelborstkapucijnaapje geboren. Het geslacht is nog niet bekend, maar het jong is in ieder geval gezond.

