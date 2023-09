Perenboom groeit uit tot rif, hereniging na 42 jaar: het goede nieuws deze week

Doordat het negatieve nieuws NU.nl vaak domineert, sneeuwt het positieve nieuws soms onder. Daarom zetten we wekelijks vrolijk stemmende berichten op een rij. Dit keer is een ontvoerde Chileen herenigd met zijn familie, groeien perenbomen uit tot rif in de Waddenzee en wordt de wachtlijst voor donorharten korter.

Chileen die bij geboorte werd ontvoerd na 42 jaar herenigd met familie

Een man die 42 jaar geleden als pasgeboren baby in Chili werd ontvoerd, is eerder deze maand herenigd met zijn familie. Hij werd in de Verenigde Staten door een gezin geadopteerd dat niets wist van de ontvoering.

Jimmy Lippert Thyden groeide op in een Noord-Amerikaans gezin met het idee dat zijn ouders dood waren. Totdat hij in de media iets las over een Californische man die als baby ontvoerd was uit Chili. Het zette Thyden aan het denken: zou hem hetzelfde overkomen zijn?

Perenbomen groeien uit tot rijk rif in Waddenzee

Innovatieve ideeën die de flora en fauna in de Waddenzee vooruit moeten helpen, werpen vruchten af. Het initiatief om met perenbomen riffen te herstellen lijkt een groot succes.

Het hout van perenbomen doet het goed voor de Waddenzee. Zes perenbomen vormen samen een piramidevormig rif van 3 bij 3 meter. De aangelegde perenriffen zorgen na ruim een jaar voor veel zeeleven. Paalwormen zijn ondertussen al wel bezig het hout af te breken, maar de riffen kunnen naar verwachting nog jaren mee.

Huizenbezitters kopen meer warmtepompen dan ooit

Woningeigenaren kopen dit jaar waarschijnlijk een recordaantal warmtepompen. Er zijn dit jaar al meer dan 110.000 exemplaren geïnstalleerd, net zoveel als in heel 2022. De verwachting is dat aan het einde van het jaar 170.000 pompen zijn geplaatst.

Met name de hybride variant is populair, melden brancheorganisaties Techniek Nederland en Vereniging Warmtepompen. Zo'n warmtepomp werkt in combinatie met een cv-ketel en is vooral geschikt voor huizen die al zijn gebouwd en worden bewoond.

Wachtlijst voor donorhart gestabiliseerd door nieuwe donatiemethode

De wachtlijst voor een donorhart is gestabiliseerd door een nieuwe techniek voor hartdonatie. Twee jaar geleden is voor het eerst in Nederland een hart van een overleden persoon getransplanteerd met deze techniek

Inmiddels zijn zestig harttransplantaties met deze techniek uitgevoerd, meldt de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). Met de heart-in-a-boxtechniek wordt een stilstaand hart in een zogeheten perfusiemachine geplaatst.

Nog meer nieuws om blij van te worden

Er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach:

Het aantal savanneolifanten is toegenomen. Het aantal Afrikaanse savanneolifanten lijkt iets te zijn toegenomen. De olifant wordt onder meer bedreigd door stroperij, ontbossing en klimaatverandering. Dat de populatie desondanks niet afneemt, is een goed teken. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) zocht voor het eerst sinds 2016 uit hoe het gaat met de savanneolifant.

Het aantal Afrikaanse savanneolifanten lijkt iets te zijn toegenomen. De olifant wordt onder meer bedreigd door stroperij, ontbossing en klimaatverandering. Dat de populatie desondanks niet afneemt, is een goed teken. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) zocht voor het eerst sinds 2016 uit hoe het gaat met de savanneolifant. De NOS en het KNMI geven Gerrit Hiemstra, die stopt als weerman voor de NOS, zijn eigen storm cadeau . Dat meldde nieuwslezer Rob Trip donderdag in het NOS Journaal van 20.00 uur. De namen worden in Europees verband aan stormen toegekend op alfabetische volgorde. De naam Gerrit werd veelvuldig gesuggereerd door bezoekers van een open dag die het weerinstituut onlangs hield.

. Dat meldde nieuwslezer Rob Trip donderdag in het NOS Journaal van 20.00 uur. De namen worden in Europees verband aan stormen toegekend op alfabetische volgorde. De naam Gerrit werd veelvuldig gesuggereerd door bezoekers van een open dag die het weerinstituut onlangs hield. Een vrijwel geheel verlamde vrouw kan weer praten door een medische doorbraak. Artsen hebben een manier gevonden om haar hersensignalen op te vangen en door te sturen naar een computer, die de signalen 'vertaalt'. De hersensignalen worden opgevangen met elektroden, op de onderdelen van het brein die het spraakvermogen en gezichtsuitdrukkingen aansturen.

Artsen hebben een manier gevonden om haar hersensignalen op te vangen en door te sturen naar een computer, die de signalen 'vertaalt'. De hersensignalen worden opgevangen met elektroden, op de onderdelen van het brein die het spraakvermogen en gezichtsuitdrukkingen aansturen. Cabaretiers Freek de Jonge en Silvester Zwaneveld hebben hun animatiefilm Die Ene gratis aangeboden op YouTube. De film is sinds vrijdag twee weken gratis te bekijken op het YouTube-kanaal van De Jonge. De korte animatiefilm won de afgelopen maanden diverse prijzen op internationale festivals. De film van De Jonge en Zwaneveld gaat over een spin die een familie begint in een stofzuigerzak.