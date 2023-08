Chileen die bij geboorte werd ontvoerd na 42 jaar herenigd met familie

Een man die 42 jaar geleden als pasgeboren baby in Chili werd ontvoerd, is eerder deze maand herenigd met zijn familie. Hij werd in de Verenigde Staten door een gezin geadopteerd dat niets wist van de ontvoering.

Jimmy Lippert Thyden groeide op in een Noord-Amerikaans gezin met het idee dat zijn ouders dood waren. Totdat hij in de media iets las over een Californische man die als baby ontvoerd was uit Chili. Het zette Thyden aan het denken: zou hem hetzelfde zijn overkomen?

Met hulp van de Chileense non-profitorganisatie Nos Buscamos kwam Thyden erachter dat hij in een ziekenhuis in een couveuse was geplaatst, nadat hij te vroeg was geboren. Zijn moeder kreeg te horen dat hij was overleden en dat zijn lichaam was afgevoerd.

Een DNA-test koppelde Thyden aan een neef die vervolgens contact legde met zijn biologische moeder. Thyden vertelt aan persbureau AP hoe zijn biologische moeder reageerde toen zij hem voor het eerst sprak.

'Oceanen vol tranen'

"Mijo (mijn zoon), je hebt geen idee hoeveel oceanen van tranen ik om je heb gehuild. Hoeveel nachten ik heb wakker gelegen, biddend dat God mij lang genoeg zou laten leven om erachter te komen wat er met jou is gebeurd."

Thyden reisde eerder deze maand met zijn vrouw en hun twee dochters naar Chili om zijn nieuw ontdekte familie te ontmoeten. De Amerikaanse krant USA Today berichtte over de hereniging.

Toen Thyden het huis van zijn moeder binnenstapte, hingen daar 42 ballonnen. Eén voor elk jaar dat ze elkaar niet hadden gezien. Hij liet de ballonnen één voor één knallen om stil te staan bij alle verloren jaren.

Al 450 kinderen herenigd

Volgens Nos Buscamos zijn in de jaren zeventig en tachtig tienduizenden baby's uit Chili ontvoerd. In die tijd was dictator Augusto Pinochet aan de macht in het Zuid-Amerikaanse land.

De afgelopen negen jaar heeft de non-profitorganisatie volgens de directeur meer dan 450 verloren kinderen met hun ouders herenigd. Andere non-profitorganisaties doen soortgelijk werk.