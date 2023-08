Verlamde vrouw kan 'praten' en huwelijksaanzoek op tv: dit is het positieve nieuws

Delen via E-mail

Het positieve nieuws sneeuwt soms onder. Daarom zetten we vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: een verlamde vrouw kan weer 'praten', alle inzittenden van een bungelende gondel zijn bevrijd en een nieuwslezeres krijgt een bijzonder huwelijksaanzoek.

Patiënten krijgen bovendien letterlijk hun eigen stem terug: de computer imiteert hun stem op basis van geluidsfragmenten en video's uit hun leven. Een digitale versie van de patiënt is op een scherm te zien en spreekt de zinnen uit.

Reddingswerkers hebben alle inzittenden uit een gondel van een kapotte kabelbaan in Pakistan gered. De gondel stond uren stil vanwege een geknapte kabel. In de cabine, die op zo'n 300 meter hoogte bungelde, zaten zeven kinderen en een leraar.

Plaatsvervangend premier Anwaar-ul-Haq Kakar liet weten dat hij "opgelucht" was toen alle kinderen veilig waren. Ook prees hij de hulpdiensten voor hun inzet.

India mag zich het vierde land ter wereld noemen dat succesvol op de maan is geland. De Indiase maanlander landde woensdag iets na 14.30 uur op de zuidpool van de maan.

Extra opmerkelijk, want er is nog nooit eerder een maanlander op de zuidpool geland. Op die plek is mogelijk water te vinden. Ook schijnt de zon er veel, dus kunnen zonnepanelen er veel elektriciteit opwekken.