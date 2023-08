Geen coronapatiënten op ic en afval van strand: het goede nieuws van deze week

Doordat het negatieve nieuws NU.nl vaak domineert, sneeuwt het positieve nieuws soms onder. Daarom zetten we vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: voor het eerst sinds de start van de pandemie ligt er geen coronapatiënt meer op de ic en vrijwilligers halen duizenden kilo's afval van de Nederlandse stranden.

Geen coronapatiënt meer op de intensive care

Sinds het coronavirus in februari 2020 opdook in Nederland ligt er voor het eerst niemand meer met corona op de intensive care. In de afgelopen dag hebben de laatste twee coronapatiënten de ic verlaten.

Nieuw-Zeeland schaft ook laatste coronamaatregelen af

In Nederland hebben we al een tijdje geen coronamaatregelen meer, maar die hadden ze tot voor kort nog wel in Nieuw-Zeeland. De regering schrapte dinsdag de laatste coronamaatregelen. De restricties in Nieuw-Zeeland waren een van de strengste ter wereld.

Vanaf deze week hoeven mensen in ziekenhuizen en verzorgingshuizen geen mondkapjes meer te dragen. Ook is het niet meer nodig om na een coronabesmetting zeven dagen in isolatie te gaan.

Vrijwilligers halen ruim zesduizend kilo afval van strand

Ruim achttienhonderd vrijwilligers hebben in de afgelopen vijftien dagen in totaal 6.081 kilo afval opgeruimd van de Nederlandse stranden. Ook raapten ze 27.854 sigarettenpeuken van de stranden langs de kust van Schiermonnikoog tot en met het Zeeuwse Cadzand.

De Boskalis Beach Cleanup Tour werd voor de negende keer gehouden. De opruimactie wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting De Noordzee.

Oekraïense vluchtelingen kunnen weer leven zonder Nederlandse voedselbank

Oekraïense vluchtelingen en hun gastgezinnen hebben niet langer hulp nodig van de voedselbank, meldde koepelorganisatie Voedselbanken Nederland deze week. De meeste vluchtelingen hebben inmiddels een baan of krijgen leefgeld.

"We zien geen Oekraïense vluchtelingen meer", zegt een woordvoerder van Voedselbanken Nederland desgevraagd. Opvanggezinnen die kaartjes konden halen voor aanvullende voedselpakketten doen dat volgens hem ook niet meer. Dat blijkt ook uit een rondgang van NU.nl langs voedselbanken in grote steden. Van Amsterdam tot Nijmegen en van Groningen tot Eindhoven: er staan geen Oekraïners meer in het systeem.

Varkensnier blijft werken in lichaam hersendode man

Al ruim een maand werkt een getransplanteerde varkensnier in het lichaam van een hersendode man. Nog nooit eerder bleef een varkensnier zo lang functioneren in een mensenlichaam.

Het is nog niet duidelijk of een levend persoon exact hetzelfde reageert op een varkensniertransplantatie. Toch is de doorbraak mogelijk goed nieuws voor mensen die wachten op een transplantatie.

Nog meer nieuws om blij van te worden

En er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach:

Scholen kunnen een subsidie van 10.000 euro krijgen als ze een statushouder opleiden tot leraar

Italië heeft besloten om uit barmhartigheid Albanië te vergoeden voor Italianen die daar in het land in restaurants eten zonder te betalen.

De Zeeuwse kunstenaar Bram Lamens maakte met speciale harken gigantische tekeningen op het strand bij Haamstede.

