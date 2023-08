Dit was het positieve en vrolijke nieuws van deze week

Doordat het negatieve nieuws NU.nl vaak domineert, sneeuwt het positieve nieuws soms onder. Daarom zetten we vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: de 'plasticsoep' in oceanen blijkt kleiner, en angst en depressie zorgen niet voor een verhoogd risico op kanker.

'Plasticsoep' in de oceanen blijkt kleiner dan gedacht

Er blijkt veel minder plastic in de oceanen te drijven dan eerder werd gedacht. Bovendien duurt het langer voordat grote brokstukken opbreken in microplastics. Dat is dubbel goed nieuws. De oceanen zijn daardoor beter op te ruimen.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht deden ruim 20.000 metingen en concluderen dat er in totaal 3,2 miljoen ton plastic drijft. Eerdere schattingen gingen uit van 50 miljoen tot misschien wel 300 miljoen ton.

Vrouw uit Emmen is eerste Nederlander met kunstborstbeen

Een 47-jarige vrouw uit Emmen is de eerste Nederlander ooit met een kunstborstbeen. Ze heeft ook deels kunstmatige ribben gekregen.

Het is voor het eerst dat zo'n operatie in Nederland is uitgevoerd.

De borstwand van de vrouw moest geamputeerd worden vanwege een bottumor van meer dan 10 centimeter groot. De kwaadaardige tumor drukte haar hart tegen haar longen aan. Daardoor had ze moeite met ademen.

Nederlands internetknooppunt gebruikt aanzienlijk minder stroom voor datacenter

Het Nederlandse internetknooppunt AMS-IX heeft het stroomverbruik van een van de datacenters met 85 procent weten te verlagen. Voorheen verbruikte de locatie evenveel stroom als 185 huishoudens. Dankzij nieuwe apparatuur is dat nu evenveel als 29 woningen.

"Dit resultaat was boven verwachting", vertelt de topman van AMS-IX. Later dit jaar worden ook de andere twee datacenters vervangen door de nieuwe apparatuur.

Depressie en angst zorgen niet voor verhoogde kans op kanker

In tegenstelling tot wat eerder werd gedacht, leiden depressie en angst niet tot een verhoogd risico op de meeste soorten kanker. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek.

Het gaat om kanker in borsten, prostaat en darmen en om alcoholgerelateerde kankers als keelkanker, slokdarmkanker en leverkanker.

De resultaten luchten misschien op voor mensen die kampen met een depressie of angstgevoelens. Maar het is ook goed nieuws voor mensen met kanker die dachten dat ze daardoor ziek werden. Sommige patiënten hebben namelijk het gevoel dat het hun eigen schuld is dat ze kanker hebben.

Nog meer nieuws om blij van te worden

En er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach:

Een mogelijk gigantische milieuramp is voorkomen doordat een olieschip bij Jemen is leeggepompt. Het schip werd niet meer onderhouden en brokkelde langzaam af. Daardoor was het een tikkende tijdbom.

Het Radboudumc in Nijmegen kan zeldzame syndromen herkennen met behulp van een gezichtsscan. Dat moet artsen wereldwijd helpen de juiste diagnose te stellen.

Er is dit jaar een grote babyboom onder de grauwe kiekendieven. Sinds 1990 werden niet eerder zo veel jongen geboren. Goed nieuws, want de grauwe kiekendief is in Nederland nog steeds een behoorlijk zeldzame broedvogel.

