Dit was het positieve en vrolijke nieuws van deze week

Doordat het negatieve nieuws NU.nl vaak domineert, sneeuwt het positieve nieuws soms onder. Daarom zetten we vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: dalende ontbossing in Brazilië, stijgende rente en herstellende gouden leeuwaapjes.

Ontbossing Brazilië in juli op laagste punt sinds 2017

De ontbossing in Brazilië is in juli met 66 procent gedaald ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Bovendien kwam de ontbossing vorige maand op het laagste punt uit in een julimaand sinds 2017, bleek donderdag uit voorlopige cijfers van het Braziliaanse ruimteonderzoeksinstituut INPE. Daarnaast is de ontbossing in de eerste zeven maanden van dit jaar gedaald met 42,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Wel is belangrijk daarbij te vermelden dat in juli, ondanks de daling, nog wel een oppervlakte van 500 vierkante kilometer werd ontbost. Toch spreekt Mariana Napolitano, manager bij natuurorganisatie WWF Brazilië, van een significante daling in een doorgaans droge maand.

Het Amazonewoud in Brazilië is belangrijk voor onder meer het klimaat, omdat er veel koolstofdioxide ligt opgeslagen. De bomen zetten koolstofdioxide om in zuurstof en worden ook wel de 'longen van de aarde' genoemd.

In januari zette de daling al in, onder de toen net aangetreden president Luiz Inácio Lula da Silva. Hij wil dat ontbossing gestopt is in 2030. Onder zijn voorganger, Jair Bolsonaro, kwam de ontbossing in Brazilië juist in een stroomversnelling.

Staatsloterij vindt gelukkige winnaar door vliegtuigje met oproep

Een man uit Doetinchem die in juni de Staatsloterij had gewonnen, heeft deze week zijn prijs opgeëist. En dat gebeurde niet zomaar. Door een oproep op een vliegtuigje van de loterij ontdekte hij dat hij de winnaar was.

De man had op 10 juni 1 miljoen euro gewonnen. Maar omdat hij zich niet had gemeld, begon de Staatsloterij een zoektocht naar de houder van het winnende lot. De Staatsloterij meldde dat het vaker voorkomt dat winnaars van prijzen hun geld niet opeisen. Het gaat dan vrijwel altijd om houders van loten die in de winkel gekocht zijn.

Hogere rente op spaartegoeden bij veel banken

SNS Bank, ASN Bank en RegioBank verhogen hun spaarrentes. Dat meldden de banken afgelopen week. Ze doen dat nadat andere grote banken als Rabobank en ING dit ook al hebben gedaan. Sparen gaat voor veel Nederlanders weer meer opleveren dan de afgelopen jaren.

Bij ASN Bank is de rente vanaf 9 augustus 1,20 procent voor spaartegoeden tot 100.000 euro. Bij SNS en RegioBank stijgt de spaarrente naar 1,25 procent. De drie banken zijn onderdeel van de Volksbank, die sinds de nationalisatie van SNS REAAL in 2013 volledig in handen is van de Nederlandse overheid.

ABN AMRO heeft op 1 augustus de spaarrente verhoogd tot 1,25 procent. Bij ING komt de rente op hetzelfde niveau uit vanaf 15 augustus (voor spaartegoeden tot 10.000 euro). Rabobank heeft al sinds half juli een spaarrente van 1,25 procent en kondigde onlangs weer een renteverhoging aan. Vanaf half augustus bedraagt de spaarrente bij die bank 1,5 procent.

Nog meer nieuws om blij van te worden

En er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach:

Donderdag werd in een kringloop in Dordrecht een koningspython gevonden. Dezelfde avond werd het dier herenigd met zijn eigenaresse. "Hij moet nu weer warm worden en hij krijgt een verse muis. Dan is-ie weer oké", zei baasje Aleksandra tegen Rijnmond.

"Hij moet nu weer warm worden en hij krijgt een verse muis. Dan is-ie weer oké", zei baasje Aleksandra tegen Rijnmond. Nog meer goeds uit Brazilië. Er leven meer gouden leeuwaapjes in het Braziliaanse regenwoud sinds pogingen de soort te redden. De inzet daarvoor begon al in de jaren zeventig. Waar ooit slechts 200 gouden leeuwaapjes in het wild leefden in Brazilië, zijn het er nu ruim 4.800, blijkt uit onderzoek waarover persbureau AP schreef.

De inzet daarvoor begon al in de jaren zeventig. Waar ooit slechts 200 gouden leeuwaapjes in het wild leefden in Brazilië, zijn het er nu ruim 4.800, blijkt uit onderzoek waarover persbureau AP schreef. Een gestolen babymakaak is deze week herenigd met zijn moeder in een Italiaanse dierentuin. Verzorgers ontdekten een gat in het verblijf en zagen dat het pasgeboren dier miste.

