Schat gevonden bij restauratie boerderij: spaarpot met 300 zilveren munten

Bij de restauratie van een Eindhovense boerderij is een spaarpot met 317 zilveren munten gevonden. De oudste munt dateert uit 1680, terwijl de 'jongste' uit 1824 komt, schrijft de gemeente Eindhoven.

Onderzoekers vermoeden dat de pot met zilveren munten niet als verzamelobject was bedoeld, maar als spaarpot. Het is niet duidelijk hoe oud de pot is. Het is wel duidelijk dat de munten er lang lagen, omdat ze groen zijn uitgeslagen.