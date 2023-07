Dit was het positieve en vrolijke nieuws van deze week

Doordat het negatieve nieuws NU.nl vaak domineert, sneeuwt het positieve nieuws soms onder. Daarom zetten we vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: een gered ontvoerd meisje, betaald krijgen voor je stroomgebruik en vier geboren leeuwenwelpjes.

Ontvoerd meisje (13) in VS gered dankzij 'help me'-bordje

Een dertienjarig meisje uit de Verenigde Staten dat was ontvoerd en aangerand, is gered doordat ze een stuk papier met daarop de tekst "help me" liet zien. Ze zat vast in een geparkeerde auto. Voorbijgangers schakelden de politie in.

Een 61-jarige man uit Texas is door de politie gearresteerd op verdenking van kidnapping met de intentie om een minderjarige seksueel te misbruiken.

Betaald krijgen voor je stroomgebruik gebeurt nu bijna elk weekend

Betaald krijgen om stroom te gebruiken was tot voor kort ondenkbaar. Maar inmiddels duiken elektriciteitsprijzen vrijwel elk weekend in de min. Dat is vooral gunstig voor de mensen die een dynamisch energiecontract hebben.

Hoewel we pas halverwege 2023 zijn, hadden we dit jaar al vaker een negatieve stroomprijs dan het hele vorige jaar.

De verwachting is dat de stroomprijzen vaker negatief uitvallen, vooral in het weekend. Dan is het verbruik laag, terwijl het aanbod veelal op peil blijft.

Pathé beleeft recordweekend door succes van 'Barbenheimer'

De filmhits Barbie en Oppenheimer, online samen ook al 'Barbenheimer' genoemd, hebben bioscoopketen Pathé afgelopen weekeinde een recordaantal bezoekers opgeleverd.

Pathé speelde bovendien handig in op de hype. In veel bioscopen werden de films bewust na elkaar geprogrammeerd zodat bezoekers ze achter elkaar konden zien.

Vlas en hennep kunnen de bouw een stuk milieuvriendelijker maken

Vezels van vlas en hennep kunnen de bouw een stuk milieuvriendelijker maken, concluderen onderzoekers van ABN AMRO.

Er zijn meer gewassen met goede eigenschappen, maar weinig planten zijn bruikbaar op grote schaal. "Vlas en hennep vormen hierop een uitzondering", schrijven de onderzoekers. Zo kan bijna alles van de planten worden gebruikt.

De vezels zijn onder meer goed voor isolatieplaten, inblaasisolatie en plafondsystemen. En als de bouw even stilvalt, ook voor veevoer, papier en textiel.

Doorbraak: EMA keurt nieuw vaccin in strijd tegen RS-virus goed

Het Europese geneesmiddelenbureau EMA heeft een nieuw vaccin in de strijd tegen het RS-virus goedgekeurd. Het middel kan worden toegediend aan zwangere vrouwen, waardoor hun baby tot zes maanden na de geboorte beschermd is.

Het is voor het eerst dat niet de baby, maar de moeder zelf wordt gevaccineerd. Experts noemen het vaccin een doorbraak.

Dat het Europese geneesmiddelenbureau het vaccin heeft goedgekeurd, betekent niet dat het ook direct in Nederland wordt gebruikt. Het vaccin moet eerst worden opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Nog meer nieuws om blij van te worden

En er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach:

In Safaripark Beekse Bergen zijn woensdag vier gezonde Afrikaanse leeuwenwelpjes geboren. Het is het eerste leeuwennestje sinds zes jaar.

Het is het eerste leeuwennestje sinds zes jaar. Druiven, en daarmee de wijnindustrie, worden bedreigd door extreme weersomstandigheden, maar door ze te besproeien met bacteriën zijn ze beter bestand tegen klimaatverandering.

Op een van de eilanden in de Biesbosch zijn dit jaar indrukwekkende aantallen broedende kolonievogels geteld. Dat is extra bijzonder, omdat het eiland vrij dicht bij een druk havengebied ligt.

