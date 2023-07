Colombiaanse 'junglekinderen' maken het goed en zijn ontslagen uit ziekenhuis

Delen via E-mail

De vier kinderen die in juni werden gevonden nadat ze een maand hadden rondgezworven in de levensgevaarlijke Colombiaanse jungle hebben het ziekenhuis verlaten. De kinderen maken het goed.

Een woordvoerder van het Colombiaanse Instituut voor het Welzijn van Gezinnen (ICBF) zegt tegen het Duitse persbureau DPA dat de gezondheid van de kinderen goed is.

De vier broers en zussen hebben een maand onder medisch toezicht gestaan en zijn donderdagavond overgebracht naar een tehuis. Daar zullen ze de komende tijd verblijven. De grootouders (van moeders kant) hebben het gezag over hun kleinkinderen aangevraagd.

Een maand geleden werden de vier kinderen gevonden nadat ze wekenlang op miraculeuze wijze het Colombiaanse Amazonegebied hadden overleefd. Ze waren daar terechtgekomen na een vliegtuigongeluk. De moeder was een paar dagen na de crash overleden.

De Colombiaanse autoriteiten konden pas na twee weken op de plek van de crash komen en aanvankelijk was er weinig hoop dat het viertal gevonden zou worden. Het ongeluk had plaatsgevonden in een van de meest onbewoonbare delen van de Amazone.