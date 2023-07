Dit was het positieve en vrolijke nieuws van deze week

Doordat het negatieve nieuws NU.nl vaak domineert, sneeuwt het positieve nieuws soms onder. Daarom zetten we vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week veel goed nieuws: van einde van aids tot de volledige genezing van zeehond Netty.

VN: aids kan tegen 2030 worden uitgeroeid

Het is mogelijk om tegen 2030 een einde te maken aan aids als landen investeren in preventie en behandeling. Dat concludeert UNAIDS, het aidsprogramma van de Verenigde Naties, donderdag in een rapport.

Het aidsprogramma ziet goede resultaten in Oost- en Zuid-Afrika. "De vooruitgang is het sterkst in de landen en regio's met de meeste financiële investeringen", schrijft de organisatie in het rapport. Door dit soort maatregelen is het aantal nieuwe hiv-infecties in Oost- en Zuid-Afrika sinds 2010 met 57 procent afgenomen.

Oost- en Zuid-Afrika bewijzen dat het kan, maar op andere plekken in de wereld is nog (meer) werk aan de winkel. Zo neemt het aantal infecties in Oost-Europa, Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika toe. Volgens UNAIDS hadden in 2022 naar schatting 39 miljoen mensen wereldwijd hiv. Hiv kan zich ontwikkelen tot aids als het onbehandeld blijft.

In veel landen worden mensen met hiv of aids geconfronteerd met stigmatisering, discriminatie en geweld. Dat helpt niet bij het stoppen ervan. "Het beëindigen van aids is een politieke en financiële keuze", benadrukt UNAIDS.

'Gratis geld' voor driehonderd Amsterdamse bijstandsgezinnen

Driehonderd Amsterdamse bijstandsgezinnen krijgt vanaf volgend jaar 150 euro per maand extra. Het gaat om een gift, dus ze hoeven er geen belasting over te betalen en ze worden er niet door gekort op hun toeslagen.



Het gaat om een experiment, dat uitgaat van een "positief mensbeeld", schrijft de gemeente Amsterdam. Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam volgen de bijstandsgezinnen om te kijken of het "gratis geld" invloed heeft op hun welzijn, gezondheid en ontwikkeling.

Het experiment duurt twee jaar. Naast Amsterdam gaan ook de gemeente Tilburg en Zaanstad ermee aan de slag.

Aantal diagnoses van tekenziekte Lyme nam voor het eerst niet toe

Het aantal diagnoses van de ziekte van Lyme is voor het eerst niet toegenomen. In 2021 waren er ongeveer net zoveel Lyme-diagnoses als in 2017.

Dat concludeert het RIVM op basis van een peiling onder huisartsen. Sinds 1994 telt het instituut elke vier of vijf jaar het aantal diagnoses van huisartsen.

Wat is de ziekte van Lyme? De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een bacterie die een besmette teek bij zich draagt. Een rode ring of vlek op de plek van de beet kan wijzen op Lyme. Jaarlijks vinden er ongeveer anderhalf miljoen tekenbeten plaats. In 2 tot 3 procent levert dat lymeklachten op, zoals koorts of spier- en gewrichtspijn.

Het RIVM plaats wel direct een kanttekening: Mogelijk had corona invloed op de cijfers, omdat daardoor minder mensen naar de huisarts gingen.

Nog meer nieuws om blij van te worden

En er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach:

Zeehond Netty zal volledig herstellen van de diepe snijwonden die ze vorige maand opliep doordat ze verstrikt raakte in touw en visdraad. Binnen enkele weken is ze sterk genoeg om weer in de Waddenzee te zwemmen, zei strandingscoördinator Emmy Venema van het zeehondencentrum dinsdag tegen NU.nl.





van de diepe snijwonden die ze vorige maand opliep doordat ze verstrikt raakte in touw en visdraad. Binnen enkele weken is ze sterk genoeg om weer in de Waddenzee te zwemmen, zei strandingscoördinator Emmy Venema van het zeehondencentrum dinsdag tegen NU.nl. De vier kinderen die de vliegtuigcrash en veertig dagen in de Colombiaanse jungle overleefden zijn donderdagavond uit het ziekenhuis ontslagen. De kinderen van dertien, negen, vier en één jaar oud waren ondervoed, uitgedroogd en uitgeput toen ze het militair ziekenhuis in de Colombiaanse hoofdstad Bogota binnenkwamen. De vier hadden de Colombiaanse jungle overleefd door cassavemeel en fruit te eten.

Een extreem lang uitgeleend boek is na 119 jaar teruggebracht naar de bibliotheek in de Verenigde Staten. Het boek werd ontdekt door een curator van West Virginia University Libraries tussen recente donaties. De curator herkende het boek dat deel uitmaakte van de boekencollectie van een lokale bibliotheek in Massachusetts. Het boek was in 1904 uitgeleend en nooit teruggebracht, tot nu dus.





in de Verenigde Staten. Het boek werd ontdekt door een curator van West Virginia University Libraries tussen recente donaties. De curator herkende het boek dat deel uitmaakte van de boekencollectie van een lokale bibliotheek in Massachusetts. Het boek was in 1904 uitgeleend en nooit teruggebracht, tot nu dus. VanMoof-bezitters kunnen hun fiets nog steeds van het slot halen, ook als het Amsterdamse fietsenmerk VanMoof failliet gaat . Daarvoor ontwikkelde Belgische e-bike concurrent Cowboy de app Bikey. In de app kunnen mensen hun digitale fietssleutel opslaan. Daardoor kunnen ze hun fiets op slot blijven zetten en van het slot halen, mochten de servers van VanMoof bij een faillissement offline gaan.





Daarvoor ontwikkelde Belgische e-bike concurrent Cowboy de app Bikey. In de app kunnen mensen hun digitale fietssleutel opslaan. Daardoor kunnen ze hun fiets op slot blijven zetten en van het slot halen, mochten de servers van VanMoof bij een faillissement offline gaan. De brandweer heeft vorige week zondag drie mensen uit een drijvende auto gered. Het gaat om een volwassene en twee kinderen in het Overijsselse Oldenzaal. De auto begon te drijven doordat de weg onderliep door hevige buien.

