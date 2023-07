Dit was het positieve en vrolijke nieuws van deze week

Doordat het negatieve nieuws NU.nl vaak domineert, sneeuwt het positieve nieuws soms onder. Daarom zetten we vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week veel goed nieuws voor het klimaat: minder ontbossing in het Amazonegebied en onze afvalhoop slinkt.

Minder ontbossing van het Amazoneregenwoud in Brazilië

De ontbossing van het Amazoneregenwoud in Brazilië is met een derde afgenomen in de eerste zes maanden van dit jaar, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat zijn ook de eerste zes maanden van het presidentschap van Luiz Inácio Lula da Silva.

De daling van 33,6 procent is gebaseerd op satellietbeelden van het Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Volgens die Braziliaanse wetenschappelijke overheidsinstelling werd er in de periode van januari tot juni van dit jaar zo'n 2.649 vierkante kilometer aan regenwoud gekapt.

In die periode werd er vorig jaar tijdens het presidentschap van Jair Bolsonaro nog zo'n 3.988 vierkante kilometer aan jungle verwijderd.

Ophokplicht voor pluimvee in groot deel van het land ingetrokken

De landelijke ophokplicht voor pluimvee wordt voor het grootste deel van Nederland ingetrokken. De overheid stelde de ophok- en afschermplicht in september vorig jaar in, nadat veel kippen en andere soorten pluimvee besmet waren geraakt met de vogelgriep.

Het ministerie van Landbouw neemt het besluit omdat het het risico op een nieuwe uitbraak van de vogelgriep lager inschat. Door het besluit komt de ophokplicht in het overgrote deel van het land te vervallen. Alleen in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel blijft de situatie hetzelfde, vanwege de grote hoeveelheid pluimvee in deze regio's.

Vertrouwen in de huizenmarkt neemt toe

Woningkopers hebben weer vertrouwen in de huizenmarkt, want we kopen meer huizen. In het voorjaar worden er altijd meer huizen verkocht, maar de huidige stijging is volgens makelaarsvereniging NVM "opvallend groter".

Dat is op het eerste gezicht positief nieuws, want meer mensen hebben een woning gevonden. Toch blijft de woningmarkt krap, waardoor de huizenprijzen weer gaan stijgen.

Onze afvalberg is geslonken tot laagste niveau in bijna dertig jaar

Afgelopen jaar werd 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval opgehaald en ingezameld bij de milieustraat. Dat is iets meer dan 460 kilo per inwoner. Daarmee is het de kleinste hoeveelheid sinds 1994, toen het 478 kilo per persoon was.

Mensen deden vooral minder groente-, fruit- en tuinafval (gft), puin, grond en houtafval bij het vuilnis. Dat komt vooral doordat 2022 een droog jaar was: als het weinig regent, hebben planten minder bladeren.

Kweekvlees op de markt stap dichterbij door proeverijen

De komst van kweekvlees is weer een stap dichterbij. Door groen licht van de verantwoordelijke ministeries kan het nog dit jaar geproefd worden. Maar tot zo'n revolutionaire burger echt op ons bord ligt, is er nog een lange weg te gaan.

Op dit moment is consumptie of verkoop van kweekvlees hier niet toegestaan. Maar de ontwikkelingen in Den Haag bieden perspectief voor de producenten. Zo zijn deze week nieuwe voorwaarden gepresenteerd waaraan kweekvleesproeverijen moeten voldoen.

Hoe die er precies uit gaan zien, is nog niet bekend. Wel is zeker dat experts en consumenten het kweekvlees mogen proeven. Dat was tot voor kort niet toegestaan.

Nog meer nieuws om blij van te worden

En er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach:

De achttienjarige prinses Alexia heeft haar diploma gehaald op haar middelbare school in Wales. Ze neemt volgend jaar een tussenjaar.

Een grotonderzoeker is na 36 uur gered uit een grot in Noord-Italië nadat ze was gevallen en op 150 meter diep vastzat.

Uit ruimteonderzoek blijkt dat in de eerste miljard jaar na het ontstaan van het universum de tijd tot wel vijf keer langzamer ging dan tegenwoordig. Daardoor leek alles in slow motion te gaan ten opzichte van nu.

Een rode kat die was meegenomen door twee vrouwen is weer teruggebracht bij zijn baasjes.

