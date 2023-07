Dit was het positieve en vrolijke nieuws van deze week

Doordat het negatieve nieuws NU.nl vaak domineert, sneeuwt het positieve nieuws soms onder. Daarom zetten we vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: De loonstijging deze maand was een record en een zeventienjarige breakdancer uit Den Haag gaat naar de Olympische Spelen.

Recordstijging in juni: 8,4 procent meer loon in nieuwe cao's

De lonen in nieuwe cao's zijn in juni met gemiddeld 8,4 procent gestegen en dat is een record. Tegelijkertijd stegen de lonen harder dan de prijzen, want de inflatie bedroeg in dezelfde maand 5,7 procent.

Ondanks de onrust en stakingen in veel sectoren worden toch veel cao's afgesloten. Deze maand ging het om 28 cao's voor 250.000 werknemers, blijkt uit voorlopige cijfers van werkgeversvereniging AWVN. "Er moeten nog een aantal cao-akkoorden worden verwerkt, dus het kan nog hoger uitvallen", zei een woordvoerder.

Breakdancer India Sardjoe (17) grijpt historisch ticket voor Olympische Spelen

Breakdancer India Sardjoe uit Den Haag heeft zich dinsdag geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. De zeventienjarige won goud op de Europese Spelen, waardoor ze zich rechtstreeks kwalificeerde op het nieuwe olympische onderdeel.

Sardjoe geldt als een grootheid in haar sport. Vorig jaar veroverde ze de Europese titel, waarna de destijds zestienjarige Nederlandse zich in New York tot de jongste wereldkampioene ooit kroonde.

"Ik ben heel erg blij. Het waren zware dagen, omdat het zo'n lang programma was", zei Sardjoe tegen ANP. "Maar ik ben heel blij dat ik het gehaald heb. De stress is allemaal weg nu. Ik heb een direct ticket voor de Olympische Spelen, ik kan het bijna niet geloven."

Rijkswaterstaat bekijkt zes oplossingen voor smalle vaargeul naar Ameland

Rijkswaterstaat onderzoekt zes mogelijke oplossingen voor de steeds maar weer dichtslibbende vaargeul van het Friese Holwert naar Ameland. En dat is goed nieuws mensen die op het eiland wonen of er naartoe op vakantie willen. Want de rederij die tussen de twee plaatsen vaart heeft deze week door de steeds smallere vaargeul het aantal afvaarten drastisch verminderd.

De oplossingen maken deel uit van twee hoofdingrepen die de dienst ook onderzoekt: het verplaatsen van de veerdam in Holwert, zodat de veerboten een andere route kunnen varen, of het optimaliseren van de huidige veerverbinding. Rijkswaterstaat verwacht deze zomer een advies te kunnen sturen naar minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

Nog meer nieuws om blij van te worden

En er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach:

Eenzijdig pauzes, toeslagen of kleine vergoedingen schrappen: bedrijven in verschillende sectoren doen dat regelmatig. Maar volgens arbeidsrechtdeskundigen mag dat niet, zeiden ze deze week tegen NU.nl.

Iedereen in Zuid-Korea is vanaf deze week ineens één of twee jaar jonger. Voorheen gebruikte het land een andere manier dan wij om leeftijden te berekenen. Maar dat is sinds deze week veranderd.

De 49-jarige Brigitte van der Laan uit het Groningse Spijk gaat dit jaar met een speciaal hulpmiddel de Nijmeegse 4Daagse lopen, meldde Omroep Gelderland. En dat is bijzonder, want in 2012 hoorde Van der Laan dat ze een hersentumor had. "Ik heb een lijfspreuk: ik wil zo dicht mogelijk bij mijn oude ik komen", zei ze tegen de omroep.

Archeologen hebben in de Romeinse ruïnestad Pompeï een muurschildering ontdekt met daarop een gerecht dat veel weg heeft van een Italiaanse pizza. De archeologen denken dat de afgebeelde maaltijd een tweeduizend jaar oude 'voorouder' van de pizza zou kunnen zijn, schreef BBC News.

