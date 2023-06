Dit was het positieve en vrolijke nieuws van deze week

Doordat het negatieve nieuws NU.nl vaak domineert, sneeuwt het positieve nieuws soms onder. Daarom zetten we vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: boodschappen worden niet meer duurder, meer zonnestroom dan vorig jaar, en een nieuwe behandeling tegen nierfalen met kleinere kans op overlijden.

Er lijkt een einde te komen aan de prijsstijging van de basisboodschappen. In de afgelopen twee jaar werd een kar gevuld met 55 zogenoemde basisproducten 30 procent duurder. Dezelfde kar werd in de eerste maanden van dit jaar al een paar keer iets voordeliger, blijkt uit cijfers die NU.nl opvroeg.

De Nederlandse productie van zonnestroom is in 2022 opnieuw enorm toegenomen. We haalden 46 procent meer elektriciteit uit zonlicht dan een jaar eerder, en zelfs drie keer zoveel als in 2019.