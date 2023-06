Overzicht Dit was het positieve en vrolijke nieuws van deze week

Doordat het negatieve nieuws NU.nl vaak domineert, sneeuwt het positieve nieuws soms onder. Daarom zetten we vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: meerdere positieve berichten uit de medische wereld en mosselen die een wel heel handige functie blijken te hebben.

Doorbraak in behandeling endometriose

Australische wetenschappers hebben een doorbraak bereikt in het onderzoek naar endometriose. Dat is een chronische aandoening waarbij slijmvlies buiten de baarmoeder zit, waardoor vrouwen last hebben van hevige menstruatie, buikpijn, vermoeidheid en onvruchtbaarheid. Ongeveer een half miljoen vrouwen in Nederland lijden aan endometriose.

De Australische onderzoekers hebben verschillende soorten weefsel gekweekt waarop ze behandelingen hebben getest. Daarmee hebben ze voor het eerst kunnen bekijken welke behandeling het beste is voor patiënten.

Eeuwenoud jichtmedicijn kan mogelijk ook artrosepatiënten helpen

Nog meer goed nieuws uit de medische wereld. Uit nieuw onderzoek is gebleken dat colchicine, een medicijn tegen jicht, mogelijk ook artrosepatiënten kan helpen.

Het eeuwenoude medicijn verkleint de kans dat een heup of knie vervangen moet worden. Een bijkomend voordeel is dat colchicine niet duur is.

Mosselen kunnen microplastics opnemen

Ook in andere takken van de wetenschap is deze week een verrassende oplossing voor een probleem gevonden. Mosselen blijken namelijk microplastics op te kunnen eten en uit te kunnen poepen. Dat zou goed nieuws kunnen zijn voor de oceanen.

Dat zit zo: er zweven triljoenen kleine deeltjes plastic in de oceaan en die zijn schadelijk voor het leven. Onderzoekers hebben nu ontdekt dat mosselen die kleine deeltjes kunnen opnemen. De weekdieren poepen ze ook weer uit, maar de plastic deeltjes zijn makkelijker op te ruimen als ze in poep op de bodem liggen dan wanneer ze in de zee zweven.

Er moet nog wel worden gezocht naar een goede manier om de poep op te ruimen.

Alpe d'HuZes levert 17 miljoen euro voor kankeronderzoek op

Het was donderdag alweer de zestiende keer dat deelnemers van de Alpe d'HuZes de Franse berg Alpe d'Huez hebben beklommen. De vijfduizend deelnemers deden dat fietsend, hardlopen of wandelend en maximaal zes keer. Daarmee wisten ze dit jaar ruim 17 miljoen euro op te halen.

"Een bedrag om trots op te zijn", zei de organisatie. Bij de laatste normale editie in 2019 werd 11,8 miljoen euro opgehaald. Met de ruim 208 miljoen euro die alle edities gezamenlijk hebben opgebracht, zijn al ruim 313 kankeronderzoeken gefinancierd.

Nog meer nieuws om blij van te worden

En er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach:

De jaarlijkse kaasrolrace in het Britse Gloucester is dit jaar gewonnen door een vrouw die bewusteloos is geraakt. Hoewel ze het bewustzijn had verloren, kwam ze toch als eerste over de finish.

De medische wetenschap wist ons deze week nog meer goed nieuws te leveren. Zo blijkt dat een maagverkleining niet alleen tot gewichtsverlies leidt, maar ook een positief effect op de hersenen heeft.

Het jeugdprogramma Taarten van Abel gaat door, ondanks dat presentator Siemon de Jong na twintig jaar afzwaait. De VPRO maakte deze week bekend dat de show straks waarschijnlijk Taarten van Babel gaat heten. De omroep zoekt nog een nieuwe presentator.

In de Japanse stad Ako zijn twee automaten neergezet die mensen van gratis eten en drinken voorzien als er een grote aardbeving of andere natuurramp is geweest. De automaten staan nabij gebouwen die zijn aangewezen als noodopvang.