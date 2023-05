Dit is het positieve en vrolijke nieuws van deze week

Doordat het negatieve nieuws NU.nl vaak domineert, sneeuwt het positieve nieuws soms onder. Daarom zetten we vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: het openbaar vervoer verblijdt twee groepen reizigers en de Dierenbescherming zo'n 175 honden. Het gelukkigste individu van de week is dwarslaesiepatiënt Gert-Jan Oskam, die dankzij een doorbraak zijn benen weer kan bewegen.

Oskam deed in 2016 mee aan een onderzoek naar nieuwe technologie om dwarslaesiepatiënten weer te leren lopen. Via implantaten in zijn ruggenmerg en hersenen kan zijn lichaam nu weer de juiste seintjes verzenden zodat hij zijn beenspieren kan activeren om te lopen. Het is de eerste keer dat de technologie op een mens is toegepast.