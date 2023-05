Dit was het positieve nieuws van de afgelopen tijd

Doordat het negatieve nieuws NU.nl vaak domineert, sneeuwt het positieve nieuws soms onder. Daarom zetten we vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week onder meer: Schiphol is verlost van beveiligerstekort en het apenpokkenvirus vormt geen gevaar meer.

25 opvarenden gered van zinkend zeilschip bij Vlieland

Hulp- en reddingsdiensten hebben voor de kust van Vlieland 25 opvarenden gered van een zeilschip. De boot dreigde te zinken.

De brandweer heeft geholpen de boot varende te houden. Even na middernacht was het lek gedicht en het schip stabiel, liet een brandweerwoordvoerder weten. De brandweer pompte het water tijdens de evacuaties uit het schip.

Schiphol heeft tekort aan beveiligers weggewerkt

Schiphol heeft in de meivakantie ongeveer 1,1 miljoen vertrekkende passagiers verwerkt. Dat leidde niet tot grote problemen omdat er duizend nieuwe beveiligers zijn aangenomen.

Vorig jaar had Schiphol te maken met lange rijen vanwege gebrek aan personeel. De luchthaven besloot uiteindelijk vanaf de zomer het aantal vertrekkende reizigers te beperken om zo de mensen die wel konden vliegen beter te verwerken.

"Maar het tekort van achthonderd beveiligers is nu ruimschoots ingehaald. De werving wordt doorgezet, omdat we ook te maken hebben met uitstroom van mensen", zei een woordvoerder.

Uitbraak apenpokkenvirus is geen internationale noodsituatie meer

De wereldwijde uitbraak van apenpokken is niet langer een internationale noodsituatie. Volgens topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van de wereldgezondheidsorganisatie WHO wordt er "gestage vooruitgang geboekt bij het beheersen van de uitbraak".

Het apenpokkenvirus werd in juli vorig jaar uitgeroepen tot een internationaal gevaar voor de volksgezondheid. Besmette mensen kunnen last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Hoewel een infectie fataal kan zijn, worden de meeste mensen er niet heel erg ziek van. Het RIVM meldde in oktober al dat het virus in ons land niet langer een probleem meer vormde.

Ontvoerde Australische arts na zeven jaar vrijgelaten in Burkina Faso

Een Australische arts die zeven jaar lang werd vastgehouden in Burkina Faso is weer vrij. De 88-jarige Kenneth Elliott is inmiddels weer bij zijn vrouw en kinderen.

De man is "veilig en gezond". Elliott en zijn echtgenote Jocelyn runden meer dan veertig jaar een kliniek in Burkina Faso, in de buurt van de grens met Mali. Begin 2016 werden ze ontvoerd. Jocelyn Elliott kwam na drie weken vrij.

Kortsmos toont aan of stikstofaanpak werkt

Provincies kunnen aan de groei of het verdwijnen van bepaalde soorten korstmossen zien of hun stikstofaanpak werkt. De mossen reageren namelijk snel op veranderingen in de luchtkwaliteit. Zeven provincies hebben al een zogenoemd korstmosmeetnet.

Korstmossen groeien vooral op bomen en reageren heel snel op veranderingen in de luchtkwaliteit. Daarom zijn ze een goede graadmeter.

Student heeft straks nog maar helft punten nodig in eerste jaar

Voor studenten die veel druk ervaren is er goed nieuws: een eerstejaarsstudent aan de universiteit of hogeschool kan straks al met de helft van het totale aantal studiepunten door naar het tweede jaar. Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) wil met deze versoepeling van het bindend studieadvies (BSA) het welzijn van studenten verbeteren.

Eerstejaars moeten nu nog gemiddeld 45 van de 60 studiepunten halen om aan het volgende studiejaar te kunnen beginnen. Dijkgraaf wil dit terugbrengen naar maximaal 30 punten. Aan het eind van het tweede jaar moet een student 60 studiepunten hebben gehaald om verder te kunnen studeren.

"Te veel druk werkt verlammend, kan leiden tot slechtere leerprestaties en vertroebelt zo het beeld of een student al dan niet geschikt is voor een opleiding", zegt Dijkgraaf.

Nog meer nieuws om blij van te worden

Er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach: