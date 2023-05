Overzicht Dit is het positieve en vrolijke nieuws van deze week

Doordat het negatieve nieuws NU.nl vaak domineert, sneeuwt het positieve nieuws soms onder. Daarom zetten we vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: de natuur in heel Europa profiteert van een recordaantal verwijderde dammen. Daarnaast is de NIPT-test vanaf nu gratis.

Natuur profiteert van verwijderde dammen in Europa

Een recordaantal dammen is vorig jaar verwijderd uit rivieren in Europa. Door het verwijderen van dammen kunnen trekvissen beter migreren en zich voortplanten. Dat is goed voor de visstand én de voedselvoorziening voor veel dieren zoals otters en beren. Daardoor kan de natuur haar gang gaan.

NIPT-test vanaf nu gratis

De NIPT-test is vanaf deze week gratis beschikbaar voor alle zwangere vrouwen. Door middel van de test kunnen zij weten of hun baby in de buik een genetische afwijking heeft, zoals het downsyndroom. De test kostte hiervoor 175 euro. Bovendien moesten zwangere vrouwen dan meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek naar de test. Dat onderzoek is inmiddels afgerond.

Corona geen wereldwijde noodsituatie meer

Gezondheidsorganisatie WHO beschouwt de coronapandemie niet meer als een wereldwijde noodsituatie. De organisatie kondigde het hoogste alarmniveau drie jaar geleden af, maar die fase komt nu ten einde. Dankzij de vaccins kan de corona-uitbraak onder controle gehouden worden.

Pollen laten nog een tijdje op zich wachten

Het wisselvallige en vooral koude weer waar we ook in mei nog mee te maken gaan krijgen, heeft niet alleen maar nadelen. De door veel mensen verfoeide pollen houden zich de komende tijd rustig. Het hooikoortsseizoen komt pas echt op gang bij warm weer, en dat laat voorlopig nog op zich wachten.

Veel meer mensen willen pleegouder worden

Een uitzending van het televisieprogramma Kopen Zonder Kijken heeft gezorgd voor een flinke toename van het aantal mensen dat pleegouder wil worden. Na de uitzending meldden zich bij Pleegzorg Nederland zo'n driehonderd mensen aan om zich te oriënteren op het worden van pleegouder. Normaal zijn dat in een vergelijkbare periode zo'n zestig mensen.

Bevrijdingsvuur voor het eerst aangestoken door vrouwelijke veteraan

In Wageningen werd vrijdag traditioneel het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat werd dit jaar voor het eerst gedaan door een vrouwelijke veteraan. De 96-jarige Britse oud-militair Marie Scott had de eer.

Nog meer nieuws om blij van te worden

Er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach: